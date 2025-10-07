армия рф атаковала Полтавщину дронами: спасатели показали последствия
Киев • УНН
В ночь на 7 октября российская армия атаковала Полтавщину дронами, вызвав пожары в админзданиях и повреждения жилого дома и хозяйственной постройки. К ликвидации последствий привлечено 16 единиц техники и 64 спасателя ГСЧС, а также пожарный поезд.
В ночь на 7 октября российская армия атаковала Полтавщину дронами. В результате ударов загорелись административные здания, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Из-за попаданий по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в админзданиях, поврежден жилой дом и хозяйственная постройка
В ГСЧС сообщили, что к работам были привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".
