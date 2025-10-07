$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 18006 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 42303 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 37033 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 39978 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 71666 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 31764 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 38574 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65777 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77361 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92746 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзив
армия рф атаковала Полтавщину дронами: спасатели показали последствия

Киев • УНН

 • 446 просмотра

В ночь на 7 октября российская армия атаковала Полтавщину дронами, вызвав пожары в админзданиях и повреждения жилого дома и хозяйственной постройки. К ликвидации последствий привлечено 16 единиц техники и 64 спасателя ГСЧС, а также пожарный поезд.

армия рф атаковала Полтавщину дронами: спасатели показали последствия

В ночь на 7 октября российская армия атаковала Полтавщину дронами. В результате ударов загорелись административные здания, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Из-за попаданий по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в админзданиях, поврежден жилой дом и хозяйственная постройка

- говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что к работам были привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

"Я уже фактически принял решение" - Трамп о поставках Украине ракет Tomahawk

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Полтавская область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям