АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід командувачеві логістики Повітряних сил ЗСУ Українцю

12:46 • 8108 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 16776 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 10599 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 28155 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 26007 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 44652 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64233 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 104462 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55599 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47215 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Меню
Графіки відключень електроенергії
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 31108 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 29198 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 25440 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 33194 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 21080 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 10378 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 21231 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 33347 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Клименко
Денис Шмигаль
Андрій Шевченко
Alyona alyona
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 9248 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 25561 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 29316 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 34949 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 41632 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Золото
Фільм

АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід командувачеві логістики Повітряних сил ЗСУ Українцю

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 7 млн грн. Андрія Українця підозрюють у корупційних схемах.

АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід командувачеві логістики Повітряних сил ЗСУ Українцю

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 7 млн грн командувачеві логістики Повітряних сил ЗСУ Андрію Українцю, якого підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди під час будівництва укриттів для літаків. Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС, передає УНН.

Деталі

9 березня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до командувача логістикою Повітряних Сил ЗСУ. Як альтернативу суд визначив внесення 7 млн грн застави. Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту

- йдеться в повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо

Командувачеві логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.

ВАКС обрав запобіжний захід командувачеві логістики Повітряних Сил Андрію Українцю у справі про розкрадання 1,4 млрд грн. Його підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди під час будівництва укриттів для літаків.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал
Державний бюджет
Обшук
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна