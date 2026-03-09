АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід командувачеві логістики Повітряних сил ЗСУ Українцю
Київ • УНН
Суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 7 млн грн. Андрія Українця підозрюють у корупційних схемах.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 7 млн грн командувачеві логістики Повітряних сил ЗСУ Андрію Українцю, якого підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди під час будівництва укриттів для літаків. Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС, передає УНН.
Деталі
9 березня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до командувача логістикою Повітряних Сил ЗСУ. Як альтернативу суд визначив внесення 7 млн грн застави. Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо
Командувачеві логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.
ВАКС обрав запобіжний захід командувачеві логістики Повітряних Сил Андрію Українцю у справі про розкрадання 1,4 млрд грн. Його підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди під час будівництва укриттів для літаків.