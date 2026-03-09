АП ВАКС оставила в силе меру пресечения командующему логистикой Воздушных сил ВСУ Украинцу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 7 млн грн командующему логистикой Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу, которого подозревают в превышении власти и предоставлении неправомерной выгоды при строительстве укрытий для самолетов. Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, передает УНН.

Детали

9 марта 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе определение следственного судьи ВАКС от 27.02.2026 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ. В качестве альтернативы суд определил внесение 7 млн грн залога. В настоящее время залог не внесен, лицо находится под стражей. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты - говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним

Командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминировано превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

ВАКС избрал меру пресечения командующему логистикой Воздушных Сил Андрею Украинцу по делу о хищении 1,4 млрд грн. Его подозревают в превышении власти и предоставлении неправомерной выгоды при строительстве укрытий для самолетов.