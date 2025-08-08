Антициклон Ines принесе в Україну переважно суху та сонячну погоду - синоптик

Погоду в Україні найближчими днями формуватиме антициклон Ines - на вихідних очікується переважно суха і сонячна погода, повідомила у п'ятницю синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Масштабний антициклон на ім'я Ines визначатиме завтра і післязавтра суху погоду в більшості країн Європи, включно з Україною. 9-10 серпня у нас скрізь світитиме сонце - написала Діденко.

За словами синоптика, "невеликі вологі винятки - локальні дощі найближчої ночі пройдуть на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, а в неділю аж ввечері місцями в західних областях".

Температура повітря в Україні, за прогнозом, уночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, на півдні до +20...+22 градусів, а в денні години повсюди буде "комфортно тепло", +25...+29 градусів, у центральних областях подекуди до +30, у південній частині ще спекотно, +30...+33 градуси.

У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликого дощу, а вдень у суботу та впродовж доби 10 серпня в столиці домінуватиме суха повітряна маса, зазначила Діденко.

Повітря вночі в Києві, з її слів, буде свіжим, у межах +14+16 градусів. "Зважайте на протяги з вікон, якщо ви ще спите, не вкриваючись", - зазначила Діденко, і додала: "Але вдень смакуватимемо температурний рахат-лукум, очікується +25...+27 градусів".

У понеділок у столиці посвіжішає до +22, +23 градусів, надалі по тижню знову +25...+27 градусів і сонячно, повідомила синоптик.

"Звісно, поруділе листя на каштанах, більше підлітків на вулицях перед не таким уже й далеким вереснем, гостре повітря рано-вранці, оці вже такі дивні +14...+16 градусів та масові сезонні знижки чітко вказують на те, що осінь буде цього року. Але ми не будемо сумувати, бо ми й так знаємо, що осінь прийде, і що вона все одно буде красивою не менше, аніж літо, і що багато роботи та відпочинку, море розкішних помідорів, кавунів, чорнобривців, кручених паничів, нових прем'єр та багато сили, якою нас наповнило і наповнює ще і ще любиме літечко", - зазначила Діденко.

