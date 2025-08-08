Антициклон Ines принесет в Украину преимущественно сухую и солнечную погоду - синоптик

Погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать антициклон Ines - на выходных ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Масштабный антициклон по имени Ines будет определять завтра и послезавтра сухую погоду в большинстве стран Европы, включая Украину. 9-10 августа у нас везде будет светить солнце - написала Диденко.

По словам синоптика, "небольшие влажные исключения - локальные дожди ближайшей ночью пройдут на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине, а в воскресенье аж вечером местами в западных областях".

Температура воздуха в Украине, по прогнозу, ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, на юге до +20...+22 градусов, а в дневные часы повсюду будет "комфортно тепло", +25...+29 градусов, в центральных областях кое-где до +30, в южной части еще жарко, +30...+33 градуса.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольшого дождя, а днем в субботу и в течение суток 10 августа в столице будет доминировать сухая воздушная масса, отметила Диденко.

Воздух ночью в Киеве, по ее словам, будет свежим, в пределах +14+16 градусов. "Учитывайте сквозняки из окон, если вы еще спите, не укрываясь", - отметила Диденко, и добавила: "Но днем будем смаковать температурный рахат-лукум, ожидается +25...+27 градусов".

В понедельник в столице посвежеет до +22, +23 градусов, в дальнейшем по неделе снова +25...+27 градусов и солнечно, сообщила синоптик.

"Конечно, побуревшая листва на каштанах, больше подростков на улицах перед не таким уж далеким сентябрем, острый воздух рано утром, эти уже такие странные +14...+16 градусов и массовые сезонные скидки четко указывают на то, что осень будет в этом году. Но мы не будем грустить, потому что мы и так знаем, что осень придет, и что она все равно будет красивой не меньше, чем лето, и что много работы и отдыха, море роскошных помидоров, арбузов, бархатцев, вьюнков, новых премьер и много силы, которой нас наполнило и наполняет еще и еще любимое летечко", - отметила Диденко.

