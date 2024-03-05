Анджей Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки перед візитом до США, де обговорять ситуацію в НАТО та плани по розширенню

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7466 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68196 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154042 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150486 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124841 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133620 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85493 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93307 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98907 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89734 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19336 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25328 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13965 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6666 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8768 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150486 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223116 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372766 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308794 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416921 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2202 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13976 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31571 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28382 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124841 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Анджей Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки перед візитом до США, де обговорять ситуацію в НАТО та плани по розширенню

Київ • УНН

 • 23569 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання Ради національної безпеки напередодні свого візиту до США, на яке запросив широкий склад польського політикуму.

Анджей Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки перед візитом до США, де обговорять ситуацію в НАТО та плани по розширенню

11 березня президент Польщі Анджей Дуда проведе засідання Ради національної безпеки. Як пише Onet, про це повідомляє Канцелярія президента, передає УНН.

Деталі

Засідання Ради нацбезпеки пройде напередодні 25-ї річниці вступу Польщі до Північноатлантичного альянсу та візиту Анджея Дуди та польського прем'єра Дональда Туска до Білого дому. Як йдеться у повідомленні, президент обговорить з представниками всіх політичних сил ключові питання, що стосуються нашої безпеки. 

Про скликання Раді Анджей Дуда говорив також під час брифінгу в Поморському воєводстві, де він спостерігає за взаємодією військ НАТО в рамках навчань Steadfast Defender-24.

Я хочу, щоб поїздці до США передувала розширена Рада національної безпеки 11 березня. Я хотів би, щоб ми зустрілися в повному складі польського політикуму

- сказав він.

Він відзначив, що під час візити в США буде обговорюватися поточна ситуацію в НАТО та плани розширення Альянсу.

Разом з прем'єр-міністром Туском ми поїдемо до Білого дому на запрошення президента Байдена. Там ми разом поговоримо про ситуацію в Північноатлантичному альянсі, про плани розширення НАТО, я маю на увазі майбутнє членство України. Будемо говорити про безпекову ситуацію, про співпрацю в рамках Альянсу, а також про закупівлю зброї, яку ми здійснюємо в Польщі

- уточнив президент Дуда.

Солдати НАТО форсували польську Віслу в рамках масштабних навчань із підвищення боєготовності05.03.24, 11:56 • 21467 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Білий дім
NATO
Дональд Туск
Сполучені Штати
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85