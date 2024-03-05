Анджей Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки перед візитом до США, де обговорять ситуацію в НАТО та плани по розширенню

11 березня президент Польщі Анджей Дуда проведе засідання Ради національної безпеки. Як пише Onet, про це повідомляє Канцелярія президента, передає УНН.

Деталі

Засідання Ради нацбезпеки пройде напередодні 25-ї річниці вступу Польщі до Північноатлантичного альянсу та візиту Анджея Дуди та польського прем'єра Дональда Туска до Білого дому. Як йдеться у повідомленні, президент обговорить з представниками всіх політичних сил ключові питання, що стосуються нашої безпеки.

Про скликання Раді Анджей Дуда говорив також під час брифінгу в Поморському воєводстві, де він спостерігає за взаємодією військ НАТО в рамках навчань Steadfast Defender-24.

Я хочу, щоб поїздці до США передувала розширена Рада національної безпеки 11 березня. Я хотів би, щоб ми зустрілися в повному складі польського політикуму

Він відзначив, що під час візити в США буде обговорюватися поточна ситуацію в НАТО та плани розширення Альянсу.

Разом з прем'єр-міністром Туском ми поїдемо до Білого дому на запрошення президента Байдена. Там ми разом поговоримо про ситуацію в Північноатлантичному альянсі, про плани розширення НАТО, я маю на увазі майбутнє членство України. Будемо говорити про безпекову ситуацію, про співпрацю в рамках Альянсу, а також про закупівлю зброї, яку ми здійснюємо в Польщі