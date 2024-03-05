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Солдати НАТО форсували польську Віслу в рамках масштабних навчань із підвищення боєготовності

Київ • УНН

 • 21467 перегляди

Солдати НАТО переправилися через річку Вісла в Польщі в рамках масштабних військових навчань із підвищення боєготовності під назвою Dragon-24.

Солдати НАТО форсували польську Віслу в рамках масштабних навчань із підвищення боєготовності

У Польщі тривають масштабні навчання НАТО "Дракон-24". 5 березня сили об'єднаного угруповання перетнули річку Віслу: за допомогою машин-амфібій і плавучих мостів були переправлені бойові танки, бронетранспортери та інша техніка. Далі війська продовжать 300-кілометровий марш до полігонів недалеко від східного кордону країни.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Газету Виборчу і німецький таблоїд Bild.

Деталі

Вранці в понеділок об'єднані польські, британські, німецькі та французькі війська, оснащені бронетехнікою, в рамках навчань під назвою Dragon 24, почали форсувати Віслу. Перехід відбувався в районі Корженєво, приблизно за 100 кілометрів на південь від Гданська, пишуть польські ЗМІ.

Вказується, що військові переправляли через річку бойові танки, бронетранспортери та іншу техніку за допомогою амфібійно-поромних машин і високошвидкісних плавучих мостів.

Далі планується здійснити 300-кілометровий марш до полігонів недалеко від східного кордону.

Військовослужбовець ВПС США міг розкрити "таємні" українські документи на сайті знайомств05.03.24, 11:22 • 23841 перегляд

Доповнення

Міжнародні навчання НАТО "Steadfast Defender 2024" ("Стійкий захисник-24") тривають кілька місяців і проходять переважно в країнах Центральної та Східної Європи. У них беруть участь близько 90 000 осіб: солдати з 31 країни НАТО та Швеції.

 Польська версія цих маневрів проводиться під кодовою назвою "Dragon 24", наразі ця підготовка вступила в ключовий момент.

Нагадаємо

Польща продовжить військову підтримку України через фінансову допомогу та виділення зброї, але не відправлятиме війська. Про це віцепрем'єр-міністр Польщі, глава Міноборони Владислав Косиняк-Камиш.

НАТО починає масштабні навчання біля кордонів РФ за участю понад 20 тисяч військових.

Фінляндія вперше бере участь у навчаннях НАТО "Nordic Response 2024" як повноправний член Альянсу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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