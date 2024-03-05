"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф

Губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области рф удалось поразить беспилотниками ГУР Минобороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Как рассказал источник УНН, ГУР беспилотниками удалось поразить Губкинскую нефтебазу Белгородской области.

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Сегодня российские Telegram-каналы сообщали об атаке на Губкинскую нефтебазу украинскими БПЛА. Также сообщалось, что в результате удара горит один резервуар.

Напомним,

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота России "Сергей Котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.