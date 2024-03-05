"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф
Киев • УНН
Стали известны детали хлопка в белгородской области рф
Губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области рф удалось поразить беспилотниками ГУР Минобороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.
Детали
Как рассказал источник УНН, ГУР беспилотниками удалось поразить Губкинскую нефтебазу Белгородской области.
Дополнение
Сегодня российские Telegram-каналы сообщали об атаке на Губкинскую нефтебазу украинскими БПЛА. Также сообщалось, что в результате удара горит один резервуар.
Напомним,
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота России "Сергей Котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.
"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф
Стали известны детали хлопка в белгородской области рф.
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