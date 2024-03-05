На росії після атаки БПЛА палає нафтобаза у бєлгородській області - ЗМІ
Київ • УНН
Нафтобаза в бєлгородській області росії загорілася після того, як її атакували безпілотники.
Після атаки дронів в білгородській області рф горить Губкінська нафтобаза. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Як зазначається, дрони атакувала нафтобазу в селі довге в бєлгородській області. На території підприємства почалася пожежа.
Голова бєлгородської області в'ячеслав гладков підтвердив вибух та пожежу на інфраструктурному об'єкті. Втім, не назвав на якому саме.
"НП у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті", - написав глава регіону в'ячеслав гладков у соцмережах.
За його словами, ніхто не постраждав.
Доповнення
У міноборони рф повідомили, що сили ППО за ніч збили три українські БПЛА в бєлгородській області.