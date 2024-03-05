У Росії заявили про збиття трьох БПЛА у Бєлгородській області
Київ • УНН
Російські сили протиповітряної оборони повідомили, що вночі збили три українські безпілотники в Бєлгородській області поблизу України.
У Росії сили ППО за ніч збили три українські БПЛА в Бєлгородській області, повідомили в Міноборони Росії, передає УНН.
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Зазначається, що сьогодні вночі знищено три БпЛА літакового типу.
Традиційно Росія звинувачує Україну у нападі.
У Росії заявили про збиття 5 дронів у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря16.02.24, 06:28 • 28691 перегляд