У Росії заявили про збиття 5 дронів у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря
Київ • УНН
Росія стверджує, що її системи протиповітряної оборони збили один безпілотник у Бєлгородській області поблизу України і ще чотири над Чорним морем вночі.
Російські засоби ППО нібито збили вночі один безпілотний літальний апарат у Бєлгородській області та чотири — над Чорним морем. Про це повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.
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Росія традиційно звинуватила Україну к нападі.
Черговими засобами ППО дрони перехоплені та знищені над територією Бєлгородській області (1 БПЛА) та чотири — над Чорним морем
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