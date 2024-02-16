У Росії заявили про збиття 5 дронів у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря

Російські засоби ППО нібито збили вночі один безпілотний літальний апарат у Бєлгородській області та чотири — над Чорним морем. Про це повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.

Деталі

Росія традиційно звинуватила Україну к нападі.

Черговими засобами ППО дрони перехоплені та знищені над територією Бєлгородській області (1 БПЛА) та чотири — над Чорним морем йдеться у повідомленні

Україна виграла Чорне море і зиму, але не змогла досягти цілей на землі: Зеленський про другий рік повномасштабної війни