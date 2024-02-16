В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря

Российские средства ПВО якобы сбили ночью один беспилотный летательный аппарат в Белгородской области и четыре - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России, передает УНН.

Детали

Россия традиционно обвинила Украину в нападении.

Дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и четыре - над Черным морем говорится в сообщении

Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны