В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области
Киев • УНН
Российские силы противовоздушной обороны сообщили, что ночью сбили три украинских беспилотника в Белгородской области вблизи Украины.
В России силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА в Белгородской области, сообщили в Минобороны России, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня ночью уничтожено три БпЛА самолетного типа.
Традиционно Россия обвиняет Украину в нападении.
В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря16 февраля 2024, 04:28 • 27583 просмотра
В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области
Российские силы противовоздушной обороны сообщили, что ночью сбили три украинских беспилотника в Белгородской области вблизи Украины.
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