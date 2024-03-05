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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области

В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 04:30  •  5772 просмотра

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Российские силы противовоздушной обороны сообщили, что ночью сбили три украинских беспилотника в Белгородской области вблизи Украины.

В России силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА в Белгородской области, сообщили в Минобороны России, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня ночью уничтожено три БпЛА самолетного типа.

Традиционно Россия обвиняет Украину в нападении.

В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря16 февраля 2024, 04:28 • 27583 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У Росії заявили про збиття трьох БПЛА у Бєлгородській області
Russia reports shooting down three UAVs in Belgorod region
Новости по теме

В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны сообщили, что ночью сбили три украинских беспилотника в Белгородской области вблизи Украины.

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В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области

5 марта: День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности, Всемирный день энергоэффективности

Первый прототип степлера изготовили в XVIII веке для короля Франции Людовика ХѴ. Но именно пятого марта 1867 года английский конструктор и изобретатель Джордж Макгилл получил патент на специальный пресс для скрепления листов бумаги.

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В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу

Государственный секретарь США наградил Международной женской премией за мужество 2022 года 12 женщин со всего мира, которые выступали за права человека и гендерное равенство, рискуя собственной жизнью.

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Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

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Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице

Вооруженная 65-летняя женщина забаррикадировалась в больнице в Аахене, Германия, угрожая персоналу и зажигая пиротехнику, что заставило полицию задержать ее за попытку убийства.

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"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука

Бывшего главного редактора санкционированного пророссийского телеканала назначили руководителем отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Украины, что повлекло отставку сотрудников, которые выступали против этого.

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"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука

В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине

Сотрудник ВВС США был задержан за разглашение секретной информации о вторжении России в Украину сообщнику на иностранном сайте знакомств.

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В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине

Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай увеличит свой оборонный бюджет на 2024 год на 7,2% до 1,67 триллиона юаней (230,6 миллиарда долларов) и сделает акцент на воссоединении с Тайванем.

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Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Франция согласилась выделить более 5 миллионов долларов на помощь в восстановлении районов Черниговской области, пострадавших от войны.

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Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины