На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

После атаки дронов в белгородской области рф горит Губкинская нефтебаза. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, дроны атаковала нефтебазу в селе долгое в белгородской области. На территории предприятия начался пожар.

Глава белгородской области вячеслав гладков подтвердил взрыв и пожар на инфраструктурном объекте. Впрочем, не назвал на каком именно.

"ЧП в губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", - написал глава региона вячеслав гладков в соцсетях.

По его словам, никто не пострадал.

Дополнение

В минобороны рф сообщили, что силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА в белгородской области.