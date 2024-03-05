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На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 07:24  •  7842 просмотра

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Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.

После атаки дронов в белгородской области рф горит Губкинская нефтебаза. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН

Детали 

Как отмечается, дроны атаковала нефтебазу в селе долгое в белгородской области. На территории предприятия начался пожар.

Глава белгородской области вячеслав гладков подтвердил взрыв и пожар на инфраструктурном объекте. Впрочем, не назвал на каком именно. 

"ЧП в губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", - написал глава региона вячеслав гладков в соцсетях. 

По его словам, никто не пострадал.

Дополнение 

В минобороны рф сообщили, что силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА в белгородской области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

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