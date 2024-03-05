На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области
Киев • УНН
Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.
После атаки дронов в белгородской области рф горит Губкинская нефтебаза. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как отмечается, дроны атаковала нефтебазу в селе долгое в белгородской области. На территории предприятия начался пожар.
Глава белгородской области вячеслав гладков подтвердил взрыв и пожар на инфраструктурном объекте. Впрочем, не назвал на каком именно.
"ЧП в губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", - написал глава региона вячеслав гладков в соцсетях.
По его словам, никто не пострадал.
Дополнение
В минобороны рф сообщили, что силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА в белгородской области.
На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области
Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.
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