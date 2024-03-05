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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7922 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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"ГУР безпілотниками вдалося вразити нафтобазу": стали відомі деталі бавовни у бєлгородській області рф

Київ • УНН

 • 21508 перегляди

Стали відомі деталі бавовни у бєлгородській області рф

"ГУР безпілотниками вдалося вразити нафтобазу": стали відомі деталі бавовни у бєлгородській області рф

Губкінську нафтобазу в селі Довге бєлгородської області рф вдалося уразити безпілотниками ГУР Міноборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела.

Деталі

Як розповіло джерело УНН, ГУР безпілотниками вдалося вразити Губкінську нафтобазу бєлгородської області.

Доповнення

Сьогодні російські Telegram-канали повідомляли про атаку на Губкінську нафтобазу українськими БпЛА. Також повідомлялося, що внаслідок удару горить один резервуар.

Нагадаємо

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило, що його спецпідрозділ у ніч з 4 на 5 березня в українських водах поблизу Керченської протоки знищив корабель чорноморського флоту росії "сєрґєй котов" вартістю близько 65 мільйонів доларів.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки України
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