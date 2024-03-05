"ГУР безпілотниками вдалося вразити нафтобазу": стали відомі деталі бавовни у бєлгородській області рф
Київ • УНН
Стали відомі деталі бавовни у бєлгородській області рф
Губкінську нафтобазу в селі Довге бєлгородської області рф вдалося уразити безпілотниками ГУР Міноборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела.
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Як розповіло джерело УНН, ГУР безпілотниками вдалося вразити Губкінську нафтобазу бєлгородської області.
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Сьогодні російські Telegram-канали повідомляли про атаку на Губкінську нафтобазу українськими БпЛА. Також повідомлялося, що внаслідок удару горить один резервуар.
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