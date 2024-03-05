Солдаты НАТО форсировали польскую Вислу в рамках масштабных учений по повышению боеготовности

В Польше продолжаются масштабные учения НАТО "Дракон-24". 5 марта, силы объединенной группировки пересекли реку Вислу: с помощью машин-амфибий и плавучих мостов были переправлены боевые танки, бронетранспортёры и другая техника. Далее войска продолжат 300-километровый марш к полигонам недалеко от восточной границы страны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Газету Виборчу и немецкий таблоид Bild.

Детали

Утром в понедельник объединенные польские, британские, немецкие и французские войска, оснащенные бронетехникой, в рамках учений под названием Dragon 24, начали форсировать Вислу. Переход происходил в районе Корженево, примерно в 100 километрах к югу от Гданьска, пишут польские СМИ.

Указывается, что военные переправляли через реку боевые танки, бронетранспортёры и другую технику с помощью амфибийно-паромных машин и высокоскоростных плавучих мостов.

Далее планируется совершить 300-километровый марш к полигонам недалеко от восточной границы.

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Дополнение

Международные учения НАТО "Steadfast Defender 2024" ("Стойкий защитник-24") продолжаются несколько месяцев и проходят преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы. В них принимают участие около 90 000 человек: солдаты из 31 страны НАТО и Швеции.

Польская версия этих маневров проводится под кодовым названием "Dragon 24", сейчас эта подготовка вступила в ключевой момент.

Напомним

Польша продолжит военную поддержку Украины через финансовую помощь и выделение оружия, но не будет отправлять войска. Об этом вице-премьер-министр Польши, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

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