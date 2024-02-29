Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны Косиняк-Камыш

Польша продолжит военную поддержку Украины через финансовую помощь и выделение оружия, но не будет отправлять войска. Об этом вице-премьер-министр Польши, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сказал в эфире Польского радио, передает УНН.

Польша не будет отправлять войска в Украину. Мы очень четко об этом говорили - и президент, и премьер-министр, и я это подтверждаю - планов по введению польской армии в Украину нет - заявил он.

На вопрос, зависит ли это решение от развертывания событий на войне в Украине, он повторил, что не имеет никаких преуменьшений в своих словах и Польша не рассматривает сценариев, по которым могла бы отправить в Украину военных.

Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что позиция Польши понятна - помощь Украине должна быть в форме совместных закупок боеприпасов и помощи в переброске техники, а не отправки армии.

Напомним

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно дискуссий об отправке западных войск в Украину, премьер-министры четырех центральноевропейских стран-членов НАТО заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину. Такое заявление они сделали на совместной пресс-конференции во вторник 27 февраля, после того, как Франция намекнула на такую возможность, а Кремль предупредил, что любой такой шаг неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

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