Польща не відправлятиме свої війська в Україну - міністр оборони Косіняк-Камиш
Київ • УНН
Польща продовжить надавати військову підтримку Україні у вигляді фінансової допомоги та озброєння, але не надсилатиме війська, що підтвердив віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Польща продовжить військову підтримку України через фінансову допомогу та виділення зброї, але не відправлятиме війська. Про це віце-прем'єрміністр Польщі, очільник Міноборони Владислав Косиняк-Камиш сказав у ефірі Польського радіо, передає УНН.
Польща не буде відправляти війська в Україну. Ми дуже чітко про це говорили - і президент, і прем'єр-міністр, і я це підтверджую - планів щодо введення польської армії в Україну немає
На запитання, чи залежить це рішення від розгортання подій на війні в Україні, він повторив, що не має жодних применшень у своїх словах і Польща не розглядає сценаріїв, за якими могла б відправити в Україну військових.
Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що позиція Польщі зрозуміла - допомога Україні має бути у формі спільних закупівель боєприпасів і допомоги в перекиданні техніки, а не відправки армії.
Нагадаємо
Коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо дискусій про відправлення західних військ в Україну, прем’єр-міністри чотирьох центральноєвропейських країн-членів НАТО заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну. Таку заяву вони зробили на спільній пресконференції у вівторок 27 лютого, після того, як Франція натякнула на таку можливість, а Кремль попередив, що будь-який такий крок неминуче призведе до конфлікту між росією та НАТО.
"Усе" на столі, щоб допомогти Україні перемогти путіна - прем'єрка Естонії про заяву Макрона щодо західних військ29.02.24, 14:43 • 30020 переглядiв