Анджей Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в США, где обсудят ситуацию в НАТО и планы по расширению

11 марта президент Польши Анджей Дуда проведет заседание Совета национальной безопасности. Как пишет Onet, об этом сообщает Канцелярия президента, передает УНН.

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Заседание Совета нацбезопасности пройдет накануне 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс и визита Анджея Дуды и польского премьера Дональда Туска в Белый дом. Как говорится в сообщении, президент обсудит с представителями всех политических сил ключевые вопросы, касающиеся нашей безопасности.

О созыве Совета Анджей Дуда говорил также во время брифинга в Поморском воеводстве, где он наблюдает за взаимодействием войск НАТО в рамках учений Steadfast Defender-24.

Я хочу, чтобы поездке в США предшествовал расширенный Совет национальной безопасности 11 марта. Я хотел бы, чтобы мы встретились в полном составе польского политикума - сказал он.

Он отметил, что во время визита в США будет обсуждаться текущая ситуацию в НАТО и планы расширения Альянса.

Вместе с премьер-министром Туском мы поедем в Белый дом по приглашению президента Байдена. Там мы вместе поговорим о ситуации в Североатлантическом альянсе, о планах расширения НАТО, я имею в виду будущее членство Украины. Будем говорить о ситуации с безопасностью, о сотрудничестве в рамках Альянса, а также о закупке оружия, которую мы осуществляем в Польше - уточнил президент Дуда.

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