Анджей Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в США, где обсудят ситуацию в НАТО и планы по расширению
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности накануне своего визита в США, на которое пригласил широкий состав польского политикума.
11 марта президент Польши Анджей Дуда проведет заседание Совета национальной безопасности. Как пишет Onet, об этом сообщает Канцелярия президента, передает УНН.
Детали
Заседание Совета нацбезопасности пройдет накануне 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс и визита Анджея Дуды и польского премьера Дональда Туска в Белый дом. Как говорится в сообщении, президент обсудит с представителями всех политических сил ключевые вопросы, касающиеся нашей безопасности.
О созыве Совета Анджей Дуда говорил также во время брифинга в Поморском воеводстве, где он наблюдает за взаимодействием войск НАТО в рамках учений Steadfast Defender-24.
Я хочу, чтобы поездке в США предшествовал расширенный Совет национальной безопасности 11 марта. Я хотел бы, чтобы мы встретились в полном составе польского политикума
Он отметил, что во время визита в США будет обсуждаться текущая ситуацию в НАТО и планы расширения Альянса.
Вместе с премьер-министром Туском мы поедем в Белый дом по приглашению президента Байдена. Там мы вместе поговорим о ситуации в Североатлантическом альянсе, о планах расширения НАТО, я имею в виду будущее членство Украины. Будем говорить о ситуации с безопасностью, о сотрудничестве в рамках Альянса, а также о закупке оружия, которую мы осуществляем в Польше
Солдаты НАТО форсировали польскую Вислу в рамках масштабных учений по повышению боеготовности5 марта 2024, 09:56 • 14267 просмотров
Анджей Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в США, где обсудят ситуацию в НАТО и планы по расширению
Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности накануне своего визита в США, на которое пригласил широкий состав польского политикума.
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