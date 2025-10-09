Американський долар додав у ціні: курс валют на 9 жовтня

Станом на четвер, 9 жовтня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 41,40 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 41,31 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становить 48,13. У середу, 8 жовтня, офіційний курс гривні до євро був 48,17. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,4024 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,1386 грн. за 1 євро. А офіційний курс злотого становить: 11,3245 грн. за 1 злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:

у банках долар торгується за курсом 41,15-41,55 грн, євро за 47,95-48,50 грн, злотий за 11,00-11,75 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,47-41,50 грн/дол. та 48,25-48,28 грн/євро.

Нагадаємо

Аналітики КИТ Group застерігають українських інвесторів від довгострокових гривневих вкладень через інфляцію та валютні коливання. Рекомендується формувати мультивалютний портфель та використовувати короткострокові інструменти.

Міжнародні резерви України зросли до 46,5 млрд доларів у вересні - НБУ