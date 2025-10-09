$41.320.03
Американский доллар прибавил в цене: курс валют на 9 октября

Киев • УНН

 922 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 9 октября на уровне 41,40 гривны, что является ростом по сравнению с предыдущим днем. Курс евро также изменился, достигнув 48,13 гривны.

Американский доллар прибавил в цене: курс валют на 9 октября

По состоянию на четверг, 9 октября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 41,40 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 41,31 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составляет 48,13. В среду, 8 октября, официальный курс гривны к евро был 48,17. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,4024 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,1386 грн. за 1 евро. А официальный курс злотого составляет: 11,3245 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,15-41,55 грн, евро по 47,95-48,50 грн, злотый по 11,00-11,75 грн;
    • на межбанке курсы составляют соответственно 41,47-41,50 грн/долл. и 48,25-48,28 грн/евро.

      Напомним

      Аналитики КИТ Group предостерегают украинских инвесторов от долгосрочных гривневых вложений из-за инфляции и валютных колебаний. Рекомендуется формировать мультивалютный портфель и использовать краткосрочные инструменты.

      Вита Зеленецкая

