Американська торговельна палата закликала до зваженого підходу в регулюванні фармацевтичного ринку

Співголова Комітету з питань охорони здоровʼя Американської торговельної палати в Україні Борис Даневич прокоментував запропоновані Міністерством охорони здоров’я зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Він подякував МОЗ за більш збалансований підхід у порівнянні з попередніми пропозиціями, але звернув увагу на кілька важливих аспектів, які потребують доопрацювання, пише УНН.

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В пʼятницю на засіданні комітет ВР з питань здоровʼя нації Міністерство охорони здоровʼя представило концепцію змін у регулюванні фармацевтичного ринку. Пропозиції МОЗ стосувалися зниження ціни на ліки шляхом електронних торгів між виробниками, обмеження розміру знижок і заборони ретробонусів. Проте не всі пропозиції підтримали нардепи та запрошені на засідання асоціації. У результаті комітет домовився розробити новий законопроєкт, який системно врегулює функціонування фармацевтичного ринку, забезпечуючи доступність якісних ліків для українців.

Бонис Даневич наголосив, що у Європейському Союзі комерційні практики, ціноутворення та маркетингові угоди не регулюються на загальноєвропейському рівні. Такі питання вирішуються кожною країною окремо, а ЄС зосереджується на регулюванні реклами та контролі конкуренції.

В Євросоюзі відсутні належна практика промоції в тому значенні, як вона сьогодні дискутувалася. А саме в значенні комерційних практик, ціноутворення, маркетингових угод. Це не рівень Євросоюзу. На рівні Євросоюзу регулюється реклама, в тому числі реклама на фахівців охорони здоров'я, але не такі практики. Тому що рівень ціноутворення – це рівень кожних окремих держав, членів Європейського Союзу. Водночас в ЄС дуже детально регулюється конкуренція і захист економічної конкуренції. Єврокомісія – основний регулятор і контролер дотримання економічної конкуренції, і національні конкуренційні органи є ключовими гарантами, щоб комерційні практики на ринках виробників, дистриб'юторів, ритейлерів, їх взаємодії між собою були належними і відповідали законодавству. Ми вважаємо, що це дуже важливий приклад для України, Антимонопольний комітет повинен виконувати такі функції, аби не доводилось законом встановлювати правила, яких немає в ЄС, - зазначив Даневич.

Він наголосив, що в Україні й так низькі ціни на ліки, порівняно з країнами ЄС. В Європі купити препарати дешевше, ніж в Україні можна лише по програмі реімбурсації (часткова компенсація державою вартості ліків, які призначив лікар).

Даневич також зазначив, що зворотне коригування ціни або "ретробонуси" є доцільними. Наприклад, у випадках, коли йдеться про утилізацію ліків із закінченим терміном придатності чи відклик препаратів. Він закликав зберегти такі механізми у новому законодавстві.

Загалом, Американська торговельна палата підтримує подальший діалог із МОЗ і виступає за зважений підхід до розробки нових законодавчих ініціатив.