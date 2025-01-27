Американская торговая палата призвала к взвешенному подходу в регулировании фармацевтического рынка
Киев • УНН
Представитель Американской торговой палаты прокомментировал предложения Минздрава об изменениях в регулировании фармрынка. Он рассказал об особенностях регулирования лекарств в ЕС и призвал к взвешенному подходу в Украине.
Сопредседатель Комитета по вопросам здравоохранения Американской торговой палаты в Украине Борис Даневич прокомментировал предложенные Министерством здравоохранения изменения в регулировании фармацевтического рынка. Он поблагодарил Минздрав за более сбалансированный подход по сравнению с предыдущими предложениями, но обратил внимание на несколько важных аспектов, которые требуют доработки, пишет УНН.
Детали
В пятницу на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации Министерство здравоохранения представило концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Однако не все предложения поддержали нардепы и приглашенные на заседание ассоциации. В результате комитет договорился разработать новый законопроект, который системно урегулирует функционирование фармацевтического рынка, обеспечивая доступность качественных лекарств для украинцев.
Бонис Даневич отметил, что в Европейском Союзе коммерческие практики, ценообразование и маркетинговые соглашения не регулируются на общеевропейском уровне. Такие вопросы решаются каждой страной отдельно, а ЕС сосредотачивается на регулировании рекламы и контроле конкуренции.
В Евросоюзе отсутствует надлежащая практика промоции в том смысле, как она сегодня дискутировалась. А именно в значении коммерческих практик, ценообразования, маркетинговых сделок. Это не уровень Евросоюза. На уровне Евросоюза регулируется реклама, в том числе реклама на специалистов здравоохранения, но не такие практики. Потому что уровень ценообразования - это уровень каждых отдельных государств, членов Европейского Союза. В то же время в ЕС очень детально регулируется конкуренция и защита экономической конкуренции. Еврокомиссия - основной регулятор и контролер соблюдения экономической конкуренции, и национальные конкурентные органы являются ключевыми гарантами, чтобы коммерческие практики на рынках производителей, дистрибьюторов, ритейлеров, их взаимодействия между собой были надлежащими и соответствовали законодательству. Мы считаем, что это очень важный пример для Украины, Антимонопольный комитет должен выполнять такие функции, чтобы не приходилось законом устанавливать правила, которых нет в ЕС,
Он отметил, что в Украине и так низкие цены на лекарства по сравнению со странами ЕС. В Европе купить препараты дешевле, чем в Украине можно только по программе реимбурсации (частичная компенсация государством стоимости лекарств, которые назначил врач).
Даневич также отметил, что обратная корректировка цены или «ретробонусы» являются целесообразными. Например, в случаях, когда речь идет об утилизации лекарств с истекшим сроком годности или отзыве препаратов. Он призвал сохранить такие механизмы в новом законодательстве.
В общем, Американская торговая палата поддерживает дальнейший диалог с Минздравом и выступает за взвешенный подход к разработке новых законодательных инициатив.
Мы готовы и поддерживаем дальнейшую дискуссию, очень осторожно относимся к быстрой разработке новых законодательных акций и очень просим нас продолжать привлекать к диалогу,