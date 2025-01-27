Американская торговая палата призвала к взвешенному подходу в регулировании фармацевтического рынка

Сопредседатель Комитета по вопросам здравоохранения Американской торговой палаты в Украине Борис Даневич прокомментировал предложенные Министерством здравоохранения изменения в регулировании фармацевтического рынка. Он поблагодарил Минздрав за более сбалансированный подход по сравнению с предыдущими предложениями, но обратил внимание на несколько важных аспектов, которые требуют доработки, пишет УНН.

Детали

В пятницу на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации Министерство здравоохранения представило концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Однако не все предложения поддержали нардепы и приглашенные на заседание ассоциации. В результате комитет договорился разработать новый законопроект, который системно урегулирует функционирование фармацевтического рынка, обеспечивая доступность качественных лекарств для украинцев.

Бонис Даневич отметил, что в Европейском Союзе коммерческие практики, ценообразование и маркетинговые соглашения не регулируются на общеевропейском уровне. Такие вопросы решаются каждой страной отдельно, а ЕС сосредотачивается на регулировании рекламы и контроле конкуренции.

В Евросоюзе отсутствует надлежащая практика промоции в том смысле, как она сегодня дискутировалась. А именно в значении коммерческих практик, ценообразования, маркетинговых сделок. Это не уровень Евросоюза. На уровне Евросоюза регулируется реклама, в том числе реклама на специалистов здравоохранения, но не такие практики. Потому что уровень ценообразования - это уровень каждых отдельных государств, членов Европейского Союза. В то же время в ЕС очень детально регулируется конкуренция и защита экономической конкуренции. Еврокомиссия - основной регулятор и контролер соблюдения экономической конкуренции, и национальные конкурентные органы являются ключевыми гарантами, чтобы коммерческие практики на рынках производителей, дистрибьюторов, ритейлеров, их взаимодействия между собой были надлежащими и соответствовали законодательству. Мы считаем, что это очень важный пример для Украины, Антимонопольный комитет должен выполнять такие функции, чтобы не приходилось законом устанавливать правила, которых нет в ЕС,