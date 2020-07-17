Американсько-українська асоціація закликала ВР не правити компроміс по "зеленій" енергетиці

Цей законопроект має на меті закріплення компромісу, що був досягнутий між урядом України та виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у "Меморандумі про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики". Його було укладено 10 червня 2020 року між урядом України та галузевими асоціаціями за підтримки Європейського енергетичного співтовариства, послів європейських держав (Німеччини, Франції, Великої Британії, Норвегії, Швеції), Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації, Української вітроенергетичної асоціації, Європейсько-українського енергетичного агентства та Американсько-української ділової ради.

Положення проекту закону передбачають зниження тарифів:

• для об’єктів, введених у експлуатацію у період з 01.07.2015 по 31.12.2019: для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю більше 1 МВт – на 15%, для вітроелектростанцій (ВЕС) – на 7,5%;

• для ВЕС, введених у експлуатацію у 2020 р. – на 2,5%;

• для СЕС, введених у експлуатацію у період з 01.01.2020 по 31.07.2020 – на 2,5%;

• для СЕС, введених у експлуатацію з 01.08.2020 – на 60%.

Законопроект було підтримано профільним комітетом Верховної Ради, і він успішно пройшов перше читання 3 липня 2020 р. Він був погоджений для голосування за скороченою процедурою. Крім того, Президент України визначив цей законопроект як терміновий, а Енергетичне співтовариство відзначило необхідність коректного перенесення норм Меморандуму з інвесторами в законодавство до літньої перерви в роботі Верховної Ради, що розпочнеться з 20 липня 2020 р.

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За підрахунками експертів, прийняття законопроекту дозволить отримати переваги для держави, територіальних громад та інвесторів. Зокрема, це заощадить близько 80 млрд грн у період з 2020-2029 років, а також дозволить зберегти близько 20 млрд грн щорічних податкових надходжень сектору ВДЕ. Крім того, законопроект сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності України та посилить позиції об’єднаної енергетичної системи України під час її інтеграції з європейською енергетичною системою ENTSO-E.

"Враховуючи викладене, законопроект № 3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" має бути підтриманий в існуючому вигляді з додаванням положення про подовження на два роки дії Угод про закупівлю електроенергії, що виробляється на сонячних електростанціях (а не з ще більшим зниженням тарифу, що пропонують деякі народні депутати Верховної Ради). Умови Меморандуму є результатом багатомісячних переговорів між Урядом України та інвесторами, вони відображають значні поступки з боку інвесторів. Продовження дії Угод про закупівлю електроенергії ще на два роки є необхідним для досягнення справжнього компромісу з інвесторами у проекти вітряної та сонячної енергетики, а не примусовою і нав’язуваною інвесторам зміною до законодавства, яке може призвести до порушення низки міжнародних арбітражних процедур проти України та погіршення інвестиційного клімату в Україні.

Від імені членів нашої бізнес-асоціації, які є приватними компаніями, що працюють та інвестують в Україні, просимо взяти до уваги позицію USUBC з цього питання", - зазначено у заяві Асоціації.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають законопроект про зниження "зеленого" тарифу, який включає меморандум з інвесторами у "зелену" енергетику. Закон мали прийняти на цьому тижні, але він був заспамлений численними правками. Пробуксовка розгляду законопроекту у липні обійшлась українцям вже майже в 1 млрд грн. У разі зриву законопроекту в Україні залишаться діючі надмірні "зелені" тарифи.

Зрив законопроекту пов’язують з фракцією "Слуга народу".