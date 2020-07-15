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Інвестори не погодять інші умови, окрім визначених у меморандумі - виробники "зеленої" енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Станом на вчора до урядового законопректу №3658, де включено меморандум уряду з виробниками "зеленої" енергетики - подано близько тисячі правок, що вже охрестили схемою "законодавчого спаму". Однак, усі суттєві зміни досягнутого меморандуму зведуть його нанівець. Про це в коментарі УНН повідомив голова правління Української Вітроенергетичної Асоціації Андрій Конеченков.

Зокрема пролунали пропозиції від "депгрупи Коломойського" ("За майбутнє") - знизити "зелений" тариф не на 7% (вітер) і 15% (сонце), як у меморандумі, а на 40% і 50%. Втім, такі правки інвестори називають неможливими і погоджуватися на них не будуть.

"Виробники "зеленої" енергетики на це не підуть. Бо питання зниження "зеленого" тарифу було добровільним рішенням інвесторів, які погоджували це з банками. Щоб їм йти на інші умови - це дуже довготривалий процес, але для цього повинна працювати економіка. У нас на сьогодні не буде розвиватися "зелена" енергетика, якщо знижувати тарифи на 40-50%", - каже голова правління Української Вітроенергетичної Асоціації Андрій Конеченков.

Він наголошує, що зрив урядового законопроекту 3658 залишить в силі старі "зелені" тарифи. І цього домагаються промислові групи.

"Я б не обмежував це Коломойським, я б обмежував це промисловими групами, які сьогодні створили колапс на ринку електроенергії завдяки купівлі за півціни електроенергії на ринку допоміжних послуг. Це промислові групи Коломойського, Пінчука, Медведчука", - каже Конеченков.

Нагадаємо, про зрив урядового законопроекта і зниження "зеленого" тарифу заговорили після заяв "слуги народу" Сергія Нагорняка, який повідомив від імені профільного Комітету про зміну рішення підтримувати його. Зазначимо, що цей законопроект був визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, бо місяць його пробуксовки у Раді обійдеться українцям в 1 млрд грн.

Водночас у "Батьківщині" заявили, що Нагорняк не може говорити від імені усього Комітету, оскільки інші його члени законопроект підтримують. Також там висловили здивування тим, як деякі "слуги народу" підставляють свого Президента і свій уряд.

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