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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 19900 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 13:25 • 110163 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 130611 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101936 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

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Инвесторы не согласуют другие условия, кроме определенных в меморандуме - производители "зеленой" энергетики

Инвесторы не согласуют другие условия, кроме определенных в меморандуме - производители "зеленой" энергетики

Киев  •  УНН

 • 13898 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на вчера к правительственному законопректу №3658, где включен меморандум правительства с производителями "зеленой" энергетики - подано около тысячи поправок, что уже окрестили схемой "законодательного спама". Однако, все существенные изменения достигнутого меморандума сведут его на нет. Об этом в комментарии УНН сообщил глава правления Украинской Ветроэнергетической Ассоциации Андрей Конеченков.

В частности прозвучали предложения от "депгруппы Коломойского" ( "За будущее") - снизить "зеленый" тариф не на 7% (ветер) и 15% (солнце), как в меморандуме, а на 40% и 50%. Впрочем, такие правки инвесторы называют невозможными и соглашаться на них не будут.

"Производители "зеленой" энергетики на это не пойдут. Потому что вопрос снижения "зеленого" тарифа было добровольным решением инвесторов, которые согласовывали это с банками. Чтобы им идти на другие условия - это очень длительный процесс, но для этого должна работать экономика. У нас сегодня не будет развиваться "зеленая" энергетика, если снижать тарифы на 40-50%", - говорит глава правления Украинской Ветроэнергетической Ассоциации Андрей Конеченков.

Он отмечает, что срыв правительственного законопроекта 3658 оставит в силе старые "зеленые" тарифы. И этого добиваются промышленные группы.

"Я бы не ограничивал это Коломойским, я бы ограничивал это промышленными группами, которые сегодня создали коллапс на рынке электроэнергии благодаря покупке за полцены электроэнергии на рынке вспомогательных услуг. Это промышленные группы Коломойского, Пинчука, Медведчука", - говорит Конеченков.

Напомним, о срыве правительственного законопроекта и снижении "зеленого" тарифа заговорили после заявлений "слуги народа" Сергея Нагорняка, который сообщил от имени профильного комитета об изменении решения поддерживать его. Отметим, что этот законопроект был определен Президентом Владимиром Зеленским как неотложный, поскольку месяц его пробуксовки в Раде обойдется украинцам в 1 млрд грн.

В то же время в "Батькивщине" заявили, что Нагорняк не может говорить от имени всего Комитета, поскольку другие его члены законопроект поддерживают. Также там выразили удивление тем, как некоторые "слуги народа" подставляют своего Президента и свое правительство.

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