Инвесторы не согласуют другие условия, кроме определенных в меморандуме - производители "зеленой" энергетики

КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на вчера к правительственному законопректу №3658, где включен меморандум правительства с производителями "зеленой" энергетики - подано около тысячи поправок, что уже окрестили схемой "законодательного спама". Однако, все существенные изменения достигнутого меморандума сведут его на нет. Об этом в комментарии УНН сообщил глава правления Украинской Ветроэнергетической Ассоциации Андрей Конеченков.