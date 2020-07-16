Зниження "зеленого" тарифу намагається завалити фракція Зеленського – нардеп

"Монобільшість робить все для того, щоб завалити урядовий законопроект. А це документ уряду, за який вони голосували", - каже нардеп.

Він уточнив, що секретаріат Енергетичного комітету "завалений" поправками до урядового законопроекту, левова частина з яких взагалі не має відношення до документу по суті.

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"Що вони з цим законопроектом зроблять… Секретаріат завалений, не встигає сформувати у єдине ціле ці поправки. І через це ми не можемо провести засідання комітету", - додав він.

Бондар переконаний, що Рада має схвалити урядовий законопроект по "зеленому" тарифу якнайшвидше.

"Сьогодні ввечері ми маємо провести засідання комітету, і завтра винести документ у сесійну залу", - каже він.

Нардеп додав, що "Європейська солідарність" підтримує законопроект у його первинному вигляді. Оскільки він закріплює меморандум між урядом та "зеленим" бізнесом, і допоможе вийти галузі з енергетичної кризи.

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Такої ж думки колега Бондаря – народний депутат Микола Величкович. Він не розуміє, чому "слуги народу" блокують рішення уряду, за який вони голосували.

"Слуги народу" все частіше конфліктують із урядом. І цей законопроект – не єдиний приклад. Згадайте, як вони двічі блокували прийняття програм уряду, і скільки було урядових законопроектів, за які "слуги" не голосували", - додав він.

Нагадаємо, про зрив урядового законопроекта 3658, а заразом і меморандум про зниження "зеленого" тарифу заговорили після заяв "слуги народу" Сергія Нагорняка, який повідомив від імені профільного Комітету про зміну рішення підтримувати його. Зазначимо, що цей законопроект був визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, бо місяць його пробуксовки у Раді обійдеться українцям в 1 млрд грн.

Водночас у "Батьківщині" заявили, що Нагорняк не може говорити від імені усього Комітету, оскільки інші його члени законопроект підтримують. Також там висловили здивування тим, як деякі "слуги народу" підставляють свого Президента і свій уряд.

Раніше УНН повідомляв, що інвестори не погодять інші умови, окрім визначених у меморандумі. А це означає, що зрив меморандуму залишить у силі діючі високі "зелені" тарифи.