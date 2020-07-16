Снижение "зеленого" тарифа пытается завалить фракция Зеленского - нардеп

"Монобильшенство делает все для того, чтобы завалить правительственный законопроект. А это документ правительства, за который они голосовали", - говорит нардеп.

Он уточнил, что секретариат Энергетического комитета "завален" поправками к правительственному законопроекту, львиная доля из которых вообще не имеет отношения к документу по существу.

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"Что они с этим законопроектом сделают... Секретариат завален, не успевает сформировать в единое целое эти поправки. И поэтому мы не можем провести заседание комитета", - добавил он.

Бондарь убежден, что Рада должна одобрить правительственный законопроект по "зеленому" тарифу быстрее.

"Сегодня вечером мы должны провести заседание комитета, и завтра вынести документ в сессионный зал", - говорит он.

Нардеп добавил, что "Европейская солидарность" поддерживает законопроект в его первоначальном виде. Поскольку он закрепляет меморандум между правительством и "зеленым" бизнесом, и поможет выйти отрасли из энергетического кризиса.

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Такого же мнения коллега Бондаря - народный депутат Николай Величкович. Он не понимает, почему "слуги народа" блокируют решение правительства, за которое они голосовали.

"Слуги народа" все чаще конфликтуют с правительством. И этот законопроект - не единственный пример. Вспомните, как они дважды блокировали принятие программ правительства, и сколько было правительственных законопроектов, за которые "слуги" не голосовали", - добавил он.

Напомним, о срыве правительственного законопроекта 3658, а заодно и меморандума о снижении "зеленого" тарифа заговорили после заявлений "слуги народа" Сергея Нагорняка, который сообщил от имени профильного комитета об изменении решения поддерживать его. Отметим, что этот законопроект был определен Президентом Владимиром Зеленским как неотложный, поскольку месяц его пробуксовки в Раде обойдется украинцам в 1 млрд грн.

В то же время в "Батькивщине" заявили, что Нагорняк не может говорить от имени всего Комитета, поскольку другие его члены законопроект поддерживают. Также там выразили удивление тем, как некоторые "слуги народа" подставляют своего Президента и свое правительство.

Ранее УНН сообщал, что инвесторы не согласуют другие условия, кроме определенных в меморандуме. А это значит, что срыв меморандума оставит в силе действующие высокие "зеленые" тарифы.