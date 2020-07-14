У ВР готують зрив зниження “зеленого” тарифу, Комітет заспамили правками за “схемою Коломойського” - Трохимець
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Станом на зараз народні депутати подали в урядовий законопроект 3658, яким Кабінет міністрів України пропонує зменшити “зелений” тариф вже 300 правок. До кінця дня їх може бути як мінімум тисяча. Про це повідомив радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець, передає УНН.
“Схоже, включений сценарій зриву домовленостей, досягнутих між Урядом та інвесторами. Така ж технологія „законодавчого спаму“ була застосована в „антиколомойський“ закон про банки. Ймовірно тут „працює“ та ж група „народних“ депутатів. Завтра побачимо хто”, — зазначає Трохимець.
За його словами, зрив зниження “зеленого” тарифу призведе до шалених збитків держави.
“Чи розуміють це депутати? Питання, мабуть, риторичне...”, — резюмував Трохимець.
Нагадаємо, сьогодні ВР проголосувала за скорочення терміну підготовки законопроекту про “зелену” енергетику. Усі правки мають надійти до кінця дня.
Також нагадаємо, вказаний законопроект передбачає зниження “зеленого” тарифу, який має зекономити держбюджету 6,5 млрд грн щорічно або 2 млрд євро загалом.