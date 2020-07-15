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ЄБА закликає Раду затвердити урядовий законопроект по "зеленому" тарифу до кінця тижня

ЄБА закликає Раду затвердити урядовий законопроект по "зеленому" тарифу до кінця тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає народних депутатів ухвалити урядовий законопроект по "зеленому" тарифу у другому читанні та в цілому до кінця поточного тижня, передає УНН із посиланням на прес-службу асоціації.

"Зміни до законодавства щодо підтримки виробників з ВДЕ треба прийняти до кінця тижня. Зокрема, мова про законопроект №3658 – компромісний документ між державою та виробниками зеленої електроенергії", - йдеться у повідомленні асоціації.

Документ є важливим, бо серед іншого передбачає перехід від "зеленого" тарифу до "зеленого" аукціону для нових об’єктів ВДЕ, та передбачає вдосконалення цього механізму.

"Так, за умови врегулювання усіх технічних питань, перший аукціон може бути проведений вже цього року", - пояснили свою позицію у ЄБА.

Розробкою та поданням на затвердження квот щодо аукціонної форми підтримки ВДЕ займатиметься Міненерго, після схвалення законопроекту у ВР, додали в ЄБА.

Нагадаємо, законопроект 3658 був визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний та підтриманий одноголосно в профільному Комітеті Раді. Водночас вчора Сергій Нагорняк повідомив, що “слуги народу”- члени Комітету змінили думку і підтримувати урядовий законопроект, а заразом і зниження “зеленого” тарифу не будуть.

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