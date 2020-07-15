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ЕБА призывает Раду утвердить правительственный законопроект по "зеленому" тарифу до конца недели

ЕБА призывает Раду утвердить правительственный законопроект по "зеленому" тарифу до конца недели

Киев  •  УНН

 • 13167 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призывает народных депутатов принять правительственный законопроект по "зеленому" тарифу во втором чтении и в целом до конца текущей недели, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

"Изменения в законодательстве по поддержке производителей из ВИЭ необходимо принять до конца недели. В частности, речь о законопроекте №3658 - компромиссный документ между государством и производителями зеленой электроэнергии", - говорится в сообщении ассоциации.

Документ является важным, потому что среди прочего предусматривает переход от "зеленого" тарифа до "зеленого" аукциона для новых объектов ВИЭ, и предусматривает совершенствование этого механизма.

"Так, при условии урегулирования всех технических вопросов, первый аукцион может быть проведен уже в этом году", - пояснили свою позицию в ЕБА.

Разработкой и представлением на утверждение квот по аукционной форме поддержки ВИЭ заниматься Минэнерго, после одобрения законопроекта в ВР, добавили в ЕБА.

Напомним, законопроект 3658 был определен Президентом Владимиром Зеленским как неотложный и поддержан единогласно в профильном Комитете Раде. В то же время вчера Сергей Нагорняк сообщил, что "слуги народа" - члены Комитета изменили мнение и поддерживать правительственный законопроект, а заодно и снижение "зеленого" тарифа не будут.

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