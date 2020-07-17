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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американско-украинская ассоциация призвала ВР не править компромисс по "зеленой" энергетике

Американско-украинская ассоциация призвала ВР не править компромисс по "зеленой" энергетике

Киев  •  УНН

 • 11136 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Американско-украинский деловой совет (US-Ukraine Business Counci/USUBC) и члены их бизнес-ассоциации обратились к народным депутатам Верховной Рады по поводу ситуации вокруг законопроекта о "зеленой" энергетике (3658), сообщает УНН.

Этот законопроект имеет целью закрепление компромисса, который был достигнут между правительством Украины и производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в "Меморандуме о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики". Он был заключен 10 июня 2020 года между правительством Украины и отраслевыми ассоциациями при поддержке Европейского энергетического сообщества, послов европейских стран (Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции), Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации, Украинской ветроэнергетической ассоциации, Европейско-украинского энергетического агентства и Американско-украинського делового совета.

Положения проекта закона предусматривают снижение тарифов:
• для объектов, введенных в эксплуатацию в период с 01.07.2015 по 31.12.2019: для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт - на 15%, для ветроэлектростанций (ВЭС) - на 7,5%;
• для ВЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 - на 2,5%;
• для СЭС, введенных в эксплуатацию в период с 01.01.2020 по 31.07.2020 - на 2,5%;
• для СЭС, введенных в эксплуатацию с 01.08.2020 - на 60%.

Законопроект был поддержан профильным комитетом Верховной Рады, и он успешно прошел первое чтение 3 июля 2020 года. Он был согласован для голосования по сокращенной процедуре. Кроме того, Президент Украины определил этот законопроект как срочный, а Энергетическое сообщество отметило необходимость корректного переноса норм Меморандума с инвесторами в законодательство до летнего перерыва в работе Верховной Рады, который начнется с 20 июля 2020 года.

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По подсчетам экспертов, принятие законопроекта позволит получить преимущества для государства, территориальных общин и инвесторов. В частности, это сэкономит около 80 млрд грн в период с 2020-2029 годов, а также позволит сохранить около 20 млрд грн ежегодных налоговых поступлений сектора ВИЭ. Кроме того, законопроект будет способствовать обеспечению энергетической независимости Украины и усилит позиции объединенной энергетической системы Украины при ее интеграции с европейской энергетической системой ENTSO-E.

"Учитывая изложенное, законопроект № 3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" должен быть поддержан в существующем виде с добавлением положения о продлении на два года действия соглашений о закупке электроэнергии, вырабатываемой на солнечных электростанциях (а не с еще большим снижением тарифа, что  предлагают некоторые народные депутаты Верховной Рады). Условия Меморандума являются результатом многомесячных переговоров между Правительством Украины и инвесторами, они отражают значительные уступки со стороны инвесторов. Продолжение действия соглашений о закупке электроэнергии еще на два года необходимо для достижения настоящего компромисса с инвесторами в проекты ветряной и солнечной энергетики, а не принудительным и навязываемым инвесторам изменением законодательства, которое может привести к нарушению ряда международных арбитражных процедур против Украины и ухудшению инвестиционного климата в Украине.

От имени членов нашей бизнес-ассоциации, которые являются частными компаниями, которые работают и инвестируют в Украину, просим принять во внимание позицию USUBC по этому вопросу", - говорится в заявлении Ассоциации.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают законопроект о снижении "зеленого" тарифа, который включает меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику. Закон должны были принять на этой неделе, но он был заспамлен многочисленными правками. Пробуксовка рассмотрения законопроекта в июле обошлась украинцам уже почти в 1 млрд грн. В случае срыва законопроекта в Украине останутся действующие чрезмерные "зеленые" тарифы.

Срыв законопроекта связывают с фракцией "Слуга народа".

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