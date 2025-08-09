Аляска готова прийняти зустріч Трампа та путіна - губернатор
Київ • УНН
Губернатор Аляски Майк Данліві заявив про готовність штату прийняти зустріч президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці.
Вітаю майбутню зустріч між президентом Дональдом Дж. Трампом та російським президентом путіним, яка відбудеться тут, у великому штаті Аляска. (...) Доречно, що обговорення глобального значення відбуваються саме тут. ...) Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.