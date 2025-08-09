Аляска готова прийняти зустріч Трампа та путіна - губернатор

$41.460.00
48.280.00
ukenru
06:10 • 11390 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 76213 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 56835 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 166122 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 162211 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 84020 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 134934 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 74864 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 53806 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38429 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.4м/с
49%
753мм
Популярнi новини
У Офісі Президента прокоментували конфлікти цивільних з ТЦК8 серпня, 21:56 • 32360 перегляди
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 8 серпня, 22:18 • 41524 перегляди
У двох областях дозволили рух вантажівкам під час комендантської години9 серпня, 00:47 • 34389 перегляди
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун9 серпня, 01:33 • 34025 перегляди
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію03:19 • 14058 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 166019 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 109567 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 162122 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 174600 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 129238 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Нікол Пашинян
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Аляска
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 174600 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 181472 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 194436 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 198586 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 186186 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
BFM TV
Дія (сервіс)

Аляска готова прийняти зустріч Трампа та путіна - губернатор

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив про готовність штату прийняти зустріч президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці.

Аляска готова прийняти зустріч Трампа та путіна - губернатор

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив про готовність штату прийняти зустріч президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна, пише УНН.

Вітаю майбутню зустріч між президентом Дональдом Дж. Трампом та російським президентом путіним, яка відбудеться тут, у великому штаті Аляска. (...) Доречно, що обговорення глобального значення відбуваються саме тут.  ...) Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч

- написав губернатор Аляски Майк Данліві у X.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна