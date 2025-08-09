Аляска готова принять встречу Трампа и Путина - губернатор
Киев • УНН
Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске.
Приветствую предстоящую встречу между президентом Дональдом Дж. Трампом и российским президентом путиным, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. (...) Уместно, что обсуждения глобального значения происходят именно здесь. (...) Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу
Напомним
Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны рф против Украины и экономические интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.