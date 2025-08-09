$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 66418 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 52582 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 157919 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 154592 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 82227 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 133910 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 74577 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 53590 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38370 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Аляска готова принять встречу Трампа и Путина - губернатор

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять встречу президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, пишет УНН.

Приветствую предстоящую встречу между президентом Дональдом Дж. Трампом и российским президентом путиным, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. (...) Уместно, что обсуждения глобального значения происходят именно здесь. (...) Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу

- написал губернатор Аляски Майк Данливи в X.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Юлия Шрамко

