Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка

Ексклюзив
07:39 • 640 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 4218 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 9834 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
02:03 • 13411 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 24513 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 33356 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 35614 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 29828 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 21403 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18405 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ13 жовтня, 22:24 • 21068 перегляди
"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС13 жовтня, 23:27 • 15787 перегляди
Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн13 жовтня, 23:58 • 16472 перегляди
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 17508 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу04:29 • 16508 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 40983 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 40800 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 48967 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 45798 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 50362 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Сергій Ребров
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Куп'янськ
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 19520 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 24220 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 26162 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 26087 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 53677 перегляди
MIM-104 Patriot
NASAMS
Tesla Cybertruck
Tesla Model Y
Шахед-136

Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка

Київ • УНН

 • 2210 перегляди

Американські актори Алек та Стівен Болдвіни стали учасниками ДТП поблизу Нью-Йорка, їхній позашляховик Range Rover врізався в дерево. Обидва брати залишилися неушкодженими, інцидент стався під час сильної зливи після того, як автомобіль підрізав сміттєвоз.

Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка

Американський актор Алек Болдвін та його брат Стівен стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди на трасі поблизу Нью-Йорка: їхній білосніжний позашляховик Range Rover врізався в дерево. Обидва чоловіка залишилися неушкодженими, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Стівен почувається добре і вдячний, що ніхто не постраждав. Він цінує турботу і може підтвердити, що він і Алек обидва в безпеці й почуваються добре повідомив представник Стівена Болдвіна.

Хто саме з братів був за кермом білого позашляховика, наразі не уточнюють. За інформацією поліції, на місцевості спостерігалися сильна злива. Автомобіль виїхав з траси після того, як його підрізав великий сміттєвоз, і зіштовхнувся із деревом.

На оприлюднених кадрах можна побачити значні пошкодження переднього бампера. Правоохоронці на місці проводять опитування, травм серед учасників не зафіксовано.

Алек Болдвін прибув до Гемптонса для участі у Міжнародному кінофестивалі, який тривав з 5 по 13 жовтня. У відеоролику, знятом фанатами, він заявив:

Я розчавив машину своєї дружини. Зі мною все гаразд, з моїм братом все гаразд

- сказав Алек Болдвін.

Також Болдвін подякував офіцерам Іст-Гемптона за допомогу на місці події. Актор зазначив, що вони були "такими люб’язними та приємними з цим усім".

Доповнення

У США випустили з в'язниці зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яку засудили за епізод зі стріляниною за участю Алека Болдвіна на зйомках фільму "Rust" в 2021 році. Тоді загинула кінооператор, уродженка України, Галина Гатчінс.

Павло Зінченко

