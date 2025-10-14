Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка

Американський актор Алек Болдвін та його брат Стівен стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди на трасі поблизу Нью-Йорка: їхній білосніжний позашляховик Range Rover врізався в дерево. Обидва чоловіка залишилися неушкодженими, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Стівен почувається добре і вдячний, що ніхто не постраждав. Він цінує турботу і може підтвердити, що він і Алек обидва в безпеці й почуваються добре повідомив представник Стівена Болдвіна.

Хто саме з братів був за кермом білого позашляховика, наразі не уточнюють. За інформацією поліції, на місцевості спостерігалися сильна злива. Автомобіль виїхав з траси після того, як його підрізав великий сміттєвоз, і зіштовхнувся із деревом.

На оприлюднених кадрах можна побачити значні пошкодження переднього бампера. Правоохоронці на місці проводять опитування, травм серед учасників не зафіксовано.

Алек Болдвін прибув до Гемптонса для участі у Міжнародному кінофестивалі, який тривав з 5 по 13 жовтня. У відеоролику, знятом фанатами, він заявив:

Я розчавив машину своєї дружини. Зі мною все гаразд, з моїм братом все гаразд - сказав Алек Болдвін.

Також Болдвін подякував офіцерам Іст-Гемптона за допомогу на місці події. Актор зазначив, що вони були "такими люб’язними та приємними з цим усім".

Доповнення

У США випустили з в'язниці зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яку засудили за епізод зі стріляниною за участю Алека Болдвіна на зйомках фільму "Rust" в 2021 році. Тоді загинула кінооператор, уродженка України, Галина Гатчінс.