Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками дорожно-транспортного происшествия на трассе вблизи Нью-Йорка: их белоснежный внедорожник Range Rover врезался в дерево. Оба мужчины остались невредимыми, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Стивен чувствует себя хорошо и благодарен, что никто не пострадал. Он ценит заботу и может подтвердить, что он и Алек оба в безопасности и чувствуют себя хорошо, сообщил представитель Стивена Болдуина.

Кто именно из братьев был за рулем белого внедорожника, пока не уточняется. По информации полиции, на местности наблюдался сильный ливень. Автомобиль выехал с трассы после того, как его подрезал большой мусоровоз, и столкнулся с деревом.

На обнародованных кадрах можно увидеть значительные повреждения переднего бампера. Правоохранители на месте проводят опрос, травм среди участников не зафиксировано.

Алек Болдуин прибыл в Хэмптонс для участия в Международном кинофестивале, который проходил с 5 по 13 октября. В видеоролике, снятом фанатами, он заявил:

Я раздавил машину своей жены. Со мной все в порядке, с моим братом все в порядке - сказал Алек Болдуин.

Также Болдуин поблагодарил офицеров Ист-Хэмптона за помощь на месте происшествия. Актер отметил, что они были "такими любезными и приятными со всем этим".

Дополнение

В США выпустили из тюрьмы оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, которую осудили за эпизод со стрельбой с участием Алека Болдуина на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году. Тогда погибла кинооператор, уроженка Украины, Галина Хатчинс.