06:48 • 1448 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 5672 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
02:03 • 11655 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 22926 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 32193 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 35113 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 29559 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 21341 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 18374 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 13268 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка

Киев • УНН

 • 1904 просмотра

Американские актеры Алек и Стивен Болдуины стали участниками ДТП вблизи Нью-Йорка, их внедорожник Range Rover врезался в дерево. Оба брата остались невредимыми, инцидент произошел во время сильного ливня после того, как автомобиль подрезал мусоровоз.

Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками дорожно-транспортного происшествия на трассе вблизи Нью-Йорка: их белоснежный внедорожник Range Rover врезался в дерево. Оба мужчины остались невредимыми, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Стивен чувствует себя хорошо и благодарен, что никто не пострадал. Он ценит заботу и может подтвердить, что он и Алек оба в безопасности и чувствуют себя хорошо, сообщил представитель Стивена Болдуина.

Кто именно из братьев был за рулем белого внедорожника, пока не уточняется. По информации полиции, на местности наблюдался сильный ливень. Автомобиль выехал с трассы после того, как его подрезал большой мусоровоз, и столкнулся с деревом.

На обнародованных кадрах можно увидеть значительные повреждения переднего бампера. Правоохранители на месте проводят опрос, травм среди участников не зафиксировано.

Алек Болдуин прибыл в Хэмптонс для участия в Международном кинофестивале, который проходил с 5 по 13 октября. В видеоролике, снятом фанатами, он заявил:

Я раздавил машину своей жены. Со мной все в порядке, с моим братом все в порядке

- сказал Алек Болдуин.

Также Болдуин поблагодарил офицеров Ист-Хэмптона за помощь на месте происшествия. Актер отметил, что они были "такими любезными и приятными со всем этим".

Дополнение

В США выпустили из тюрьмы оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, которую осудили за эпизод со стрельбой с участием Алека Болдуина на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году. Тогда погибла кинооператор, уроженка Украины, Галина Хатчинс.

Павел Зинченко

