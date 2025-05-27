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The Guardian

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Зброярку фільму "Rust" випустили з в'язниці після загибелі українки Гатчінс: що відомо

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Ганну Гутьєррес-Рід, зброярку фільму "Rust", звільнили під домашній арешт. Її засудили за ненавмисне вбивство оператора Галини Гатчінс під час стрілянини за участю Алека Болдвіна.

Зброярку фільму "Rust" випустили з в'язниці після загибелі українки Гатчінс: що відомо

У США випустили з в'язниці зброяра, якого засудили за епізод зі стріляниною за участю Алека Болдвіна на зйомках фільму "Rust" в 2021 році. Тоді загинула кінооператор, уродженка України, Галина Гатчінс. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Ганна Гутьєррес-Рід була випущена під домашній арешт у своєму будинку в Буллхед-Сіті, Арізона. У березні 2024 року її визнали винною у ненавмисному вбивстві оператора. Це сталось під час зйомок, коли Болдвін вистрілив з реквізитного пістолета, зарядженого бойовим патроном – режисер стрічки Джоел Соуза також отримав травми.

Гутьєррес-Рід була засуджена до максимального покарання у 18 місяців позбавлення волі. Вона утримувалася в виправному закладі Західного Нью-Мексико в Грантс. Алек Болдвін теж зіткнувся з даною проблемою, але його справа була закрита після того, як суд виявив, що прокурори приховали докази.

Довідка

Кінооператор Галина Гатчінс, уродженка України, була випадково застрелена актором Алеком Болдвіном під час знімань фільму в жанрі вестерн "Rust". Їй було 42 роки.

Нагадаємо

Хіларія Болдвін залишила листи для своїх п'яти дітей перед польотом до Нью-Мексико на суд чоловіка.

Євген Устименко

Євген Устименко

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