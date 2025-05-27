Оружейницу фильма "Rust" выпустили из тюрьмы после гибели украинки Хатчинс: что известно
Киев • УНН
Ханну Гутьеррес-Рид, оружейницу фильма "Rust", освободили под домашний арест. Ее осудили за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс во время стрельбы с участием Алека Болдуина.
В США выпустили из тюрьмы оружейника, осужденного за эпизод со стрельбой с участием Алека Болдуина на съемках фильма "Rust" в 2021 году. Тогда погибла кинооператор, уроженка Украины, Галина Гатчинс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Ханна Гутьеррес-Рид была выпущена под домашний арест в своем доме в Буллхед-Сити, Аризона. В марте 2024 года ее признали виновной в непредумышленном убийстве оператора. Это произошло во время съемок, когда Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, заряженного боевым патроном – режиссер ленты Джоэл Соуза также получил травмы.
Гутьеррес-Рид была приговорена к максимальному наказанию в 18 месяцев лишения свободы. Она содержалась в исправительном учреждении Западного Нью-Мексико в Грантс. Алек Болдуин тоже столкнулся с данной проблемой, но его дело было закрыто после того, как суд обнаружил, что прокуроры скрыли доказательства.
Справка
Кинооператор Галина Гатчинс, уроженка Украины, была случайно застрелена актером Алеком Болдуином во время съемок фильма в жанре вестерн "Rust". Ей было 42 года.
Напомним
Хилария Болдуин оставила письма для своих пяти детей перед полетом в Нью-Мексико на суд мужа.