Акції Apple почали падати після презентації нових iPhone 17 та інших гаджетів

Акції технологічного гіганта Apple впали після того, як компанія представила свої нові моделі iPhone 17 та інші продукти. Акції впали на 1,3% під час нещодавніх торгів, пише УНН з посиланням на The Economist Times.

Деталі

Акції Apple зараз торгуються на NASDAQ за ціною близько 237,31 долара за акцію, з незначним зниженням приблизно на 0,24% сьогодні, оскільки інвестори з Уолл-стріт, схоже, були розчаровані широко розрекламованою презентацією iPhone 17.

Акції торгувалися від 235,55 до 238,78 долара протягом сесії, при обсязі, який досяг 28 мільйонів акцій. Це значно нижче середньодобового показника в 54 мільйони.

Незважаючи на нові оновлення Apple Watch та AirPods, Уолл-стріт не знайшла в цій події нічого, що могло б виправдати новий імпульс покупок.

Apple викликала очікування завдяки події, яку назвала "Вражаючою", але реальність не відповідала ажіотажу. Для акціонерів, які бачили, як акції зросли більш ніж на 35% з 52-тижневого мінімуму в $169,21, планка ажіотажу вже була піднята.

Доповнення

Компанія Apple представила iPhone 17, який доступний у п’яти кольорах, а також з новим процесором А19 останнього покоління.

Крім того Apple представила нові навушники AirPods Pro 3, які мають нову "акучту архітектуру", а також синхронного перекладу, що означає, що навушники зможуть розпізнавати людську мову в реальному часі. Навушники поступлять у продаж з 19 вересня, і придбати їх можна буде за 250 доларів.