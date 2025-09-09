$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 15896 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 11545 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 39805 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 68838 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 58705 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 35759 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29988 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28902 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40850 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Акції Apple почали падати після презентації нових iPhone 17 та інших гаджетів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Акції Apple впали на 1,3% після презентації iPhone 17 та інших продуктів. Інвестори Волл-стріт розчаровані, оскільки оновлення не виправдали очікувань.

Акції Apple почали падати після презентації нових iPhone 17 та інших гаджетів

Акції технологічного гіганта Apple впали після того, як компанія представила свої нові моделі iPhone 17 та інші продукти. Акції впали на 1,3% під час нещодавніх торгів, пише УНН з посиланням на The Economist Times.

Деталі

Акції Apple зараз торгуються на NASDAQ за ціною близько 237,31 долара за акцію, з незначним зниженням приблизно на 0,24% сьогодні, оскільки інвестори з Уолл-стріт, схоже, були розчаровані широко розрекламованою презентацією iPhone 17.

Акції торгувалися від 235,55 до 238,78 долара протягом сесії, при обсязі, який досяг 28 мільйонів акцій. Це значно нижче середньодобового показника в 54 мільйони.

Незважаючи на нові оновлення Apple Watch та AirPods, Уолл-стріт не знайшла в цій події нічого, що могло б виправдати новий імпульс покупок.

Apple викликала очікування завдяки події, яку назвала "Вражаючою", але реальність не відповідала ажіотажу. Для акціонерів, які бачили, як акції зросли більш ніж на 35% з 52-тижневого мінімуму в $169,21, планка ажіотажу вже була піднята.

Доповнення

Компанія Apple представила iPhone 17, який доступний у п’яти кольорах, а також з новим процесором А19 останнього покоління.

Крім того Apple представила нові навушники AirPods Pro 3, які мають нову "акучту архітектуру", а також синхронного перекладу, що означає, що навушники зможуть розпізнавати людську мову в реальному часі. Навушники поступлять у продаж з 19 вересня, і придбати їх можна буде за 250 доларів.

Павло Зінченко

