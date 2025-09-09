$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 15912 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 11554 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 39815 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 68853 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 58713 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35762 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29989 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28903 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40852 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
Акции Apple начали падать после презентации новых iPhone 17 и других гаджетов

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Акции Apple упали на 1,3% после презентации iPhone 17 и других продуктов. Инвесторы Уолл-стрит разочарованы, поскольку обновления не оправдали ожиданий.

Акции Apple начали падать после презентации новых iPhone 17 и других гаджетов

Акции технологического гиганта Apple упали после того, как компания представила свои новые модели iPhone 17 и другие продукты. Акции упали на 1,3% во время недавних торгов, пишет УНН со ссылкой на The Economist Times.

Детали

Акции Apple сейчас торгуются на NASDAQ по цене около 237,31 доллара за акцию, с незначительным снижением примерно на 0,24% сегодня, поскольку инвесторы с Уолл-стрит, похоже, были разочарованы широко разрекламированной презентацией iPhone 17.

Акции торговались от 235,55 до 238,78 доллара в течение сессии, при объеме, который достиг 28 миллионов акций. Это значительно ниже среднесуточного показателя в 54 миллиона.

Несмотря на новые обновления Apple Watch и AirPods, Уолл-стрит не нашла в этом событии ничего, что могло бы оправдать новый импульс покупок.

Apple вызвала ожидания благодаря событию, которое назвала "Впечатляющим", но реальность не соответствовала ажиотажу. Для акционеров, которые видели, как акции выросли более чем на 35% с 52-недельного минимума в $169,21, планка ажиотажа уже была поднята.

Дополнение

Компания Apple представила iPhone 17, который доступен в пяти цветах, а также с новым процессором А19 последнего поколения.

Кроме того Apple представила новые наушники AirPods Pro 3, которые имеют новую "акустическую архитектуру", а также синхронный перевод, что означает, что наушники смогут распознавать человеческую речь в реальном времени. Наушники поступят в продажу с 19 сентября, и приобрести их можно будет за 250 долларов.

