Акции Apple начали падать после презентации новых iPhone 17 и других гаджетов
Киев • УНН
Акции Apple упали на 1,3% после презентации iPhone 17 и других продуктов. Инвесторы Уолл-стрит разочарованы, поскольку обновления не оправдали ожиданий.
Акции технологического гиганта Apple упали после того, как компания представила свои новые модели iPhone 17 и другие продукты. Акции упали на 1,3% во время недавних торгов, пишет УНН со ссылкой на The Economist Times.
Детали
Акции Apple сейчас торгуются на NASDAQ по цене около 237,31 доллара за акцию, с незначительным снижением примерно на 0,24% сегодня, поскольку инвесторы с Уолл-стрит, похоже, были разочарованы широко разрекламированной презентацией iPhone 17.
Акции торговались от 235,55 до 238,78 доллара в течение сессии, при объеме, который достиг 28 миллионов акций. Это значительно ниже среднесуточного показателя в 54 миллиона.
Несмотря на новые обновления Apple Watch и AirPods, Уолл-стрит не нашла в этом событии ничего, что могло бы оправдать новый импульс покупок.
Apple вызвала ожидания благодаря событию, которое назвала "Впечатляющим", но реальность не соответствовала ажиотажу. Для акционеров, которые видели, как акции выросли более чем на 35% с 52-недельного минимума в $169,21, планка ажиотажа уже была поднята.
Дополнение
Компания Apple представила iPhone 17, который доступен в пяти цветах, а также с новым процессором А19 последнего поколения.
Кроме того Apple представила новые наушники AirPods Pro 3, которые имеют новую "акустическую архитектуру", а также синхронный перевод, что означает, что наушники смогут распознавать человеческую речь в реальном времени. Наушники поступят в продажу с 19 сентября, и приобрести их можно будет за 250 долларов.