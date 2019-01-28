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Афон досі не надав відповідь щодо інтронізації Епіфанія

Афон досі не надав відповідь щодо інтронізації Епіфанія

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Афонські монастирі досі не надали відповідь щодо листа Вселенського патріарха Варфоломія, щодо того, чи брати їм участь в інтронізації глави Православної церкви України (ПЦУ) Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Про це повідомило в понеділок грецьке агентство церковних новин Romfea, передає УНН.

За його даними, в понеділок відбулося надзвичайне засідання Священного Кінота Святої гори Афон.

Чернеча громада розглянула лист вселенського патріарха Варфоломія, який попросив афонських ченців направити делегацію для участі в інтронізації Митрополита Епіфанія.

“Хоча до цих пір не було ніякої офіційної інформації із засідання, джерела повідомили, що на прохання патріарха не було дано позитивну відповідь”, — йдеться у повідомленні виданя Romfea.

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Як повідомляє агентство, тільки сім з 20 монастирів Афона проголосували за участь в інтронізації, яка відбудеться в Києві 3 лютого.

“Рішення Афона викликає занепокоєння у Фанарі (район Стамбула, де знаходиться Константинопольський патріархат — ред), оскільки афонські монахи дотримуються збалансованої позиції і не зважилися відкрито зайняти ту чи іншу сторону”, — констатує Romfea.

Як повідомляв УНН, інтронізація предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого.

Нагадаємо, після інтронізації предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія відбудеться перше засідання Священого синоду, на якому будуть створені синодальні управління ПЦУ.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

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