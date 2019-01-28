Афон до сих пор не предоставил ответ относительно интронизации Епифания

КИЕВ. 29 января. УНН. Афонские монастыри до сих пор не предоставили ответ относительно письма Вселенского патриарха Варфоломея, о том, будут ли они принимать участие в интронизации главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Об этом сообщил в понедельник греческое агентство церковных новостей Romfea, передает УНН.