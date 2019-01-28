Афон до сих пор не предоставил ответ относительно интронизации Епифания
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Афонские монастыри до сих пор не предоставили ответ относительно письма Вселенского патриарха Варфоломея, о том, будут ли они принимать участие в интронизации главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Об этом сообщил в понедельник греческое агентство церковных новостей Romfea, передает УНН.
По его данным, в понедельник состоялось чрезвычайное заседание Священного Кинота Святой горы Афон.
Монашеская община рассмотрела письмо вселенского патриарха Варфоломея, который попросил афонских монахов направить делегацию для участия в интронизации Митрополита Епифания.
“Хотя до сих пор не было никакой официальной информации с заседания, источники сообщили, что по просьбе патриарха не был дан положительный ответ”, — говорится в сообщении виданя Romfea.
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Как сообщает агентство, только семь из 20 монастырей Афона проголосовали за участие в интронизации, которая состоится в Киеве 3 февраля.
“Решение Афона вызывает беспокойство в Фанаре (район Стамбула, где находится Константинопольский патриархат — ред), поскольку афонские монахи придерживаются сбалансированной позиции и не решились открыто занять ту или иную сторону”, — констатирует Romfea.
Как сообщал УНН, интронизация Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится 3 февраля.
Напомним, после интронизации Предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания состоится первое заседание Священного синода, на котором будут созданы синодальные управления ПЦУ.
Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.