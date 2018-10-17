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Відтепер під забороною: росіяни пожертвували на Афон 200 мільйонів доларів з 2005 року

Відтепер під забороною: росіяни пожертвували на Афон 200 мільйонів доларів з 2005 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські бізнесмени могли витратити на реставрацію та утримання афонських монастирів понад 200 млн доларів, стверджують співрозмовники російської редакції BBC, повідомляє УНН.

З 2005 року росіяни пожертвували монастирям на горі Афон у цілому 200 мільйонів доларів. Це “Російській службі BBC” розповіло джерело, близьке до керівництва патріархії, і підтвердили “православний підприємець” і співрозмовник в Держдумі.

На території гори Афон знаходяться близько 20 монастирів, які підкоряються Константинопольському патріархату. Це дуже популярне місце для паломництва серед представників російського істеблішменту. Афон двічі відвідував президент Володимир Путін.

Після розриву євхаристійного спілкування в РПЦ заявили, що російські віруючі більше не зможуть молитися на Афоні.

Як повідомляв УНН, рішення Священного синоду Російської православної церкви (РПЦ) про припинення спільного служіння літургій з Константинопольським патріархатом буде обговорюватися на синоді єпископів Православної церкви в Америці (Orthodox Church in America). Про це кореспонденту ТАРС повідомили у вівторок в апараті митрополита всієї Америки і Канади Тихона (в миру — Марка Молларда).

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