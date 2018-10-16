Синод Православної церкви в Америці, частково визнаної автокефальною, обговорить рішення синоду РПЦ

“Поза всяким сумнівом, це питання буде стояти на порядку денному”, — зазначив співрозмовник агентства, зазначивши при цьому, що митрополит Тихон у вересні вже звертався з пастирським посланням на цю тему.

У ньому, зокрема, зазначалося, що “Священний синод Православної церкви в Америці уважно стежить за подіями, оскільки вони впливають на паству”. “На багатьох наших парафіян позначилися хворобливі історичні духовні розбіжності, що існували в Україні протягом десятиліть, — наголошується в документі. — В останні роки ці духовні розбіжності ще більше посилилися в умовах значного за масштабами гострого геополітичного конфлікту, і наша церква послідовно закликала молитися за подолання розбіжностей і мирне і справедливе врегулювання всіх конфліктів”.

Варто додати, що автокефалія Православної церкви в Америці, надана їй в 1970 році Російською православною церквою, визнається останньою, а також Грузинською, Болгарською, Польською, Чеських земель і Словаччини православними церквами. Решта Помісних церков розглядають ПЦА як самоврядну частину Московського Патріархату.

Як повідомляв УНН, розрив євхаристійного спілкування РПЦ з Константинопольським патріархатом — це “вимушена жорсткість”, заявив голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда у коментарі ЗМІ РФ.