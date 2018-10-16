Синод Православной церкви в Америке, частично признанной автокефальной, обсудит решение синода РПЦ

“Вне всякого сомнения, этот вопрос будет стоять на повестке дня”, — отметил собеседник агентства, указав при этом, что митрополит Тихон в сентябре уже обращался с пастырским посланием на эту тему.

В нем, в частности, отмечалось, что “Священный синод Православной церкви в Америке внимательно следит за событиями, поскольку они оказывают влияние на паству”. “На многих наших прихожанах сказались болезненные исторические духовные разногласия, существовавшие в Украине на протяжении десятилетий, — отмечается в документе. — В последние годы эти духовные разногласия еще более усилились в условиях значительного по масштабам острого геополитического конфликта, и наша церковь последовательно призывала молиться за преодоление разногласий и мирное и справедливое урегулирование всех конфликтов”.

Стоит добавить, что автокефалия Православной церкви в Америке, предоставленная ей в 1970 году Русской православной церковью, признаётся последней, а также Грузинской, Болгарской, Польской, Чешских земель и Словакии православными церквами. Остальные Поместные церкви рассматривают ПЦА как самоуправляемую часть Московского Патриархата.

Как сообщал УНН, разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом — это “вынужденная жесткость”, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии СМИ РФ.