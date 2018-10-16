РПЦ: мета розриву з Константинополем - примирення з Константинополем

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Розрив євхаристійного спілкування РПЦ з Константинопольським патріархатом — це “вимушена жорсткість”, заявив голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда у коментарі ЗМІ РФ, передає УНН.

За словами Легойди, рішення РПЦ — “не спроба когось перемогти або когось покарати”. Метою цього рішення є “відновлення братського спілкування з тими, з ким воно було перервано”.

Легойда зазначив, що “в ситуації, що склалася немає нічого хорошого”, але РПЦ “нема в чому собі дорікнути”. “Російська церква зробила все, щоб цього (розриву євхаристійного спілкування) не відбулося. Зробила усі дипломатичні зусилля: патріарх (Московський і всієї Русі) Кирило особисто літав до Стамбула і кілька годин спілкувався з патріархом константинопольським, щоб застерегти його від таких наслідків”, — розповів Легойда.

За його словами, Константинопольський патріархат вивів себе за межі канонічного поля, “тобто повсякденною мовою, за рамки існуючих законів”, і це робить для РПЦ неможливим продовження євхаристійного спілкування. “Це вимушена міра, але в чому полягає мета цього заходу — звичайно, в тому, щоб ситуація повернулася на круги своя, щоб відновити єдність”, — додав він.

Нагадуємо, на думку РПЦ “Константинополь перестав бути центром координації в православ’ї” та самоліквідувався.

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