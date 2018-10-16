На думку РПЦ "Константинополь перестав бути центром координації в православ'ї" та самоліквідувався
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Константинопольська патріархія своїми діями зняла з себе роль єдиного координуючого центру православної церкви, заявив в понеділок керівник Відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви митрополит Волоколамський Іларіон в інтерв’ю федеральному телебаченню РФ, передає УНН.
“Ми зараз постали перед новою церковної реальністю. У нас більше немає єдиного координуючого центру в православної церкви, і ми повинні це дуже ясно усвідомлювати. Константинопольський патріархат в якості такого центру самоліквідувався”, — сказав Іларіон в ефірі.
Нагадуємо, рішення Синоду Російської православної церкви про неможливість подальшого євхаристійного спілкування з Константинополем стало вимушеним і болючим, але було прийнято в благих цілях. Про це в понеділок у бесіді з російським агентством ТАРС за підсумками Синоду РПЦ в Мінську заявив офіційний представник Української православної церкви (УПЦ) МП, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу архієпископ Климент.