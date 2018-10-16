По мнению РПЦ "Константинополь перестал быть центром координации в православии" и самоликвидировался

“Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью. У нас больше нет единого координирующего центра в православной церкви, и мы должны это очень ясно осознавать. Константинопольский патриархат в качестве такого центра самоликвидировался”, — сказал Иларион в эфире.

Напоминаем, решение Синода Русской православной церкви о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем стало вынужденным и болезненным, но было принято в благих целях. Об этом в понедельник в беседе с российским агентством ТАСС по итогам Синода РПЦ в Минске заявил официальный представитель Украинской православной церкви (УПЦ) МП, председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент.