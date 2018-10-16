РПЦ: цель разрыва с Константинополем - примирение с Константинополем

По словам Легойды, решение РПЦ — “не попытка кого-то победить или кого-то наказать”. Целью этого решения является “восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано”.

Легойда отметил, что “в сложившейся ситуации нет ничего хорошего”, но РПЦ “не в чем себя упрекнуть”. “Русская церковь сделала все, чтобы этого (разрыва евхаристического общения) не произошло. Предприняла все дипломатические усилия: патриарх (Московский и всея Руси) Кирилл лично летал в Стамбул и несколько часов общался с патриархом константинопольским, чтобы предостеречь его от таких последствий”, — рассказал Легойда.

По его словам, Константинопольский патриархат вывел себя за границы канонического поля, “то есть обыденным языком, за рамки существующих законов”, и это делает для РПЦ невозможным продолжение евхаристического общения. “Это вынужденная мера, но в чем заключается цель этой меры — конечно, в том, чтобы ситуация вернулась на круги своя, чтобы восстановить единство”, — добавил он.​​ ​

Напоминаем, на мнение РПЦ “Константинополь перестал быть центром координации в православии” и самоликвидировался.