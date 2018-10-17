Отныне под запретом: россияне пожертвовали на Афон 200 миллионов долларов с 2005 года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские бизнесмены могли потратить на реставрацию и содержание афонских монастырей более 200 млн долларов, утверждают собеседники русской редакции BBC, сообщает УНН.
С 2005 года россияне пожертвовали монастырям на горе Афон в общей сложности 200 миллионов долларов. Это “Русской службе BBC” рассказал источник, близкий к руководству патриархии, и подтвердили “православный предприниматель” и собеседник в Госдуме.
На территории горы Афон находятся около 20 монастырей, которые подчиняются Константинопольскому патриархату. Это очень популярное место для паломничества среди представителей российского истеблишмента. Афон дважды посещал президент Владимир Путин.
После разрыва евхаристического общения в РПЦ заявили, что российские верующие более не смогут молиться на Афоне.
Как сообщал УНН, решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении совместного служения литургии с Константинопольским патриархатом будет обсуждаться на синоде епископов Православной церкви в Америке (Orthodox Church in America). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в аппарате митрополита всей Америки и Канады Тихона (в миру — Марка Молларда).